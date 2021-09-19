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воскресенье, 19 сентября 2021 23:23

Украинец стал призером Открытого Кубка Европы по дзюдо

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Украинец стал призером Открытого Кубка Европы по дзюдо
Украинец Даниил Хлопецкий стал бронзовым призером. Фото: prosportua.com

Украинец Даниил Хлопецкий стал бронзовым призером Открытого Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Сараево, сообщает Федерация дзюдо Украины.

В первый соревновательный день бронзовую награду завоевал Даниил Хлопецкий (до 66 кг). После поражения в четвертьфинале, спортсмен прекрасно проявил себя в утешительных схватках, одержав победу над французом Сен Садролеслами, а в поединке за "бронзу" преодолев представителя Словакии Матфея Поляка.

Сегодня в борьбу за награду вступают Алексей Моисеев, Даниил Гуцол (до 100 кг), а также Андрей Колесник и Нодар Мачутадзе (свыше 100 кг).

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