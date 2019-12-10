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вторник, 10 декабря 2019 20:11

Украинец самый сыграл позорный матч в истории тенниса

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Украинец самый сыграл позорный матч в истории тенниса
Артем Бегмет не смог взять ни одного очка. Фото: соцсети

Украинец Артем Багмет заявился на квалификацию теннисного турнира в Дохе с призовым фондом в 15 000 долларов. Однако уже в первом матче он проиграл. И сам матч оказался достаточно странным.

Игра длилась всего 22 минуты. Багмет играл против Криттину Коайкулу из Таиланда (он только 1367 в мировом рейтинге). Однако 22-летний Багмет не смог выиграть ни одного из 48 сыгранных в этой встрече розыгрышей. В итоге он уступил 0: 6, 0: 6, сообщает "24 канал"

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За последние четыре года это третий "золотой матч" (такой термин обозначает ситуацию, когда один из игроков не сумел выиграть ни одного очка за весь поединок) на турнирах ITF. В истории соревнований под эгидой АТР таких случаев не было.

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