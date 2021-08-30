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понедельник, 30 августа 2021 12:38

Украинец с мировым рекордом завоевал золотую медаль на Параолимпиаде

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Украинец с мировым рекордом завоевал золотую медаль на Параолимпиаде
Сейчас в активе сборной 12 золотых медалей. Фото: Reuters

Пловец Андрей Трусов завоевал для Украины золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио, установив мировой рекорд.

В целом у Украины 48 медалей, сообщает Параолимпийский комитет в Twitter. 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.

"Трусов победил на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом - 1:08,14 минуты", - говорится в сообщении.

В командном зачете на Параолимпийских играх Украина сейчас находится на пятом месте.

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В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. В Играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Вчера украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали. 40-летняя легкоатлетка Оксана Зубковская взяла первое место в прыжках в длину, а Роман Полянский - в академической гребле на 2 тыс. м.

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