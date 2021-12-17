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пятница, 17 декабря 2021 18:27

Украинец показал худший результат в карьере на Кубке мира по биатлону

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Украинец показал худший результат в карьере на Кубке мира по биатлону
Руслан Ткаленко провалил спринт. Фото: Вiathlon.com.ua

Во французском Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской спринт.

Выиграл гонку Йоханнес Бе. Норвежец закрыл все мишени, показал хорошую скорость, сообщает Sport.ua.

Серебряную народу добывал россиянин Эдуард Латыпов, проигравший лидеру 7 с.

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Бронзовым призером сенсационно стал еще один норвежец Филипп Андерсен. Для него это первый в карьере пьедестал почета на Кубке мира.

Сразу двум украинцам удалось отработать без промахов на огневых рубежах, однако очков в общий счет Кубка мира это им не дало. Тарас Лесюк и Артем Тищенко только квалифицировались в персьют, заняв 46 и 55 места соответственно. Еще один украинец Руслан Ткаленко с тремя промахами не попал даже в топ-100.

Это самый лучший результат для Ткаленко в карьере. Он допустил три промаха и закончил гонку предпоследним с отставанием в 4.12,1 минуты от победителя.

У женщин спринт выиграла норвежка Марте Ройселан. Украинки остались без медалей. Лучший результат показала Елена Белосюк, с двумя нулями она финишировала 18-й. Дарья Блашко показала 29 результат. Юлия Джима замкнула зачетную зону, став на финише 40-й. Ирина Петренко стала 57-й. ОльгаАбрамова единственная представительница национальной сборной, не попавшая в пасьют.

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