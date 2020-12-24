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пятница, 25 декабря 2020 06:11

Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде

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Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде
Сергей Барковский выполнил сложный трюк. Фото: "Дабл Трипл Snow Fest 2020"

В Киеве в рамках соревнований для профессиональных сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest 2020".

Призовой фонд составил €10 тысяч. Лидерами по количеству наград стали голландские, чешские и американские спортсмены.

В мероприятии приняли участие 78 спортсменов из 18 стран: США, Канады, Нидерландов, Франции, Австрии, Швейцарии, Шотландии, Англии, Уэльса, Испании, Грузии, Марокко, Польши, Чехии, Словакии, Латвии, Беларуси, России.

Спортсмен из Днепра Сергей Барковский впервые в истории выполнил трюк Backflip-Wallride-Backflip.

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Соревнования проходили 19-20 декабря в Киеве в сноупарка под Аркой дружбы народов.

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