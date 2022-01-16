Украинцы провалили гонку преследования на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Пидручный показал лучшее время среди украинцев. Фото: REUTERS

16 января в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира прошла мужская гонка преследования.

Выиграл гонку победитель спринта и лидер общего зачета Кубка мира в одном лице Фийон Майе, вторым финишировал россиянин Александр Логинов, а белорус Антон Смольский вторую гонку подряд стал бронзовым призером.

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Украинцы провалили гонку. Лучшее время показал Дмитрий Пидручный, стартовавший с седьмой позиции, однако пришедший к финишу 40-м

Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко заняли соответственно 42-е, 46-е и 51-е место.

Лидером общего зачета является Фийон Майе. Франзус Эмильен Жаклен занимает второе место. А трику замыкает швед Себастьян Самуэльсон. Следующая гонка на Кубке мира у мужчин состоится 20 января.