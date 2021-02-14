Украинцы остались без медалей на этапе чемпионата мира по биатлону

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. Фото: biathlon.com.ua

В словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону.

Чемпионом мира стал француз Эмильен Жаклен, которому удалось закрыть все 20 мишеней. Швед Себастьян Самуэльсон получил серебряную медаль. Третьим к финишу пришел Иоганнес Бё.

Лучшее время среди украинцев показал Артем Прима. Несмотря на 3 круга штрафа он сумел финишировать 8-м. Богдан Цымбал обновил личный рекорд - 18-ю строчку итогового протокола.

Дмитрий Пидручный не смог закрыть сразу 6 мишеней, а потому на финише опустился на 28 место.

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Следующий этап чемпионата мира по биатлону среди мужчин состоится 17 февраля.