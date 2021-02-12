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пятница, 12 февраля 2021 17:13

Спринт на чемпионате мира по биатлону завершился сенсацией

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Спринт на чемпионате мира по биатлону завершился сенсацией
Мартин Понсилуома впервые выиграл медали на чемпионате мира. Фото: instagram.martinponsi

Швед 25-летний Мартин Понсилуома выиграл спринт на этапе чемпионата мира по биатлону.

В словенской Поклюке состоялся мужской спринт в рамках чемпионата мира-2021 по биатлону.

Чемпионом стал Понсилуома, которому удалось закрыть все мишени и показать хорошую скорость. Ранее шведский биатлонист ни разу не выигрывал гонки на этапе чемпионата мира по биатлону.

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Серебряную и бронзовую медали завоевали французы Симон Дестьyo и Эмильен Жаклен

Главный фаворит гонки Йоханнес Бйо из-за неудачной стрельбы пришел только 5-м.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который занял 20 место. Дмитрий Пидручный пришёл к финишу 23-м, а Богдан Цымбал замкнул топ-30.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 13 февраля.

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