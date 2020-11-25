Украинцы кипят от ярости – обзор швейцарских пресса

Швейцарцы радуются первой победе над сборной Украины

Швейцарские журналисты уверяют, что сразу после отмены матча Швейцария – Украина было понятно, что гости получат техническое поражение, поэтому итоговое решение УЕФА было предсказуемо. Также они уверены, что сборная Швейцарии могла бы выиграть и на поле у Украины, но теперь это не имеет значения, а футболисты и болельщики могут начинать радоваться тому, что их страна остаётся в элитном дивизионе Лиги Наций. Сообщает "Футбум".

"С того момента, как власти Люцерна приняли решение, было ясно, что игра не состоится и всё будет решаться в кабинетах. Так и случилось. УЕФА принял решение, о котором сообщил в среду, и оно в пользу нашей страны. Сборная Швейцарии выиграла со счетом 3:0 у Украины. Благодаря решению УЕФА сборная Швейцарии избежала вылета из дивизиона А Лиги наций. И даже не пришлось играть матч, – пишет сайт 20 minuten

Пока швейцарские футболисты, менеджеры и болельщики счастливы, украинцы кипят от ярости. Можно было догадаться, что это будет так, ведь представители УАФ постоянно утверждали, что они не виноваты в отмене встречи и даже провели повторное тестирование, которое не выявило заражённых.

Странная и загадочная победа, пусть одержана она была не на поле, а в кабинетах, но всё-таки победа

Это первая победа Швейцарии в 2020-м году. Странная и загадочная победа, пусть одержана она была не на поле, а в кабинетах, но всё-таки победа. Швейцарским футболистам и болельщикам, наверное, на всё это наплевать. Сборная не вылетела и продолжит играть с лучшими в дивизионе A Лиги наций.

Это решение наверняка доставит украинцам немало хлопот, – пишет Blick

"Они всегда занимали позицию, соответствующую требованиям УЕФА (13 здоровых игроков). Врач кантона Люцерн, однако, интерпретировал случай по-другому: он поместил всю украинскую делегацию на карантин в отеле Radisson Blu в Люцерне - после того, как у одного игрока был обнаружен положительный результат на коронавирус (было также три случая повторного заражения). Одна из причин: всего за предыдущие дни заразились девять членов украинской делегации и это означало, что тесты могут не сразу выявить всех заражённых. В конечном итоге тот факт, что все игроки и сотрудники сборной Украины дали отрицательный результат после возвращения домой, ничего не изменил в решении УЕФА.

Кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты

Приятно, что Швейцария остается в дивизионе А, хотя на поле не выиграла ни одной игры. Но надо честно сказать, что Швейцарии невероятно повезло. И сейчас я не про решение УЕФА. Как оказалось, выбрав правильный отель, украинцы могли сыграть с нами. Напомню, что сборная Швейцария перед матчами с Испанией и Украиной остановилась в Пратттельне в кантоне Базель-Ланд, и кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты. Если бы Швейцария остановилась в отеле Swissotel в городе Базель, как они часто делали в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с "Базелем" после того, как у них был выявлен один положительный тест на коронавирус. Тогда не было бы игры с Испанией и уж точно мы бы не сыграли с Украиной. Тогда сборной грозило бы два тех.поражения. Эти отели находятся всего лишь в 10 км друг от друга! Достаточно было Украине поселиться в другом городе, другом кантоне или просто другом отеле, и всё могло бы сложиться совсем по-другому…

Правильно ли это? Нет. Но такова реальность в нашей стране. Но теперь, со швейцарской точки зрения, все закончилось хорошо. Мы должны сказать честно: засчитать техническое поражение Украине из-за того, что один врач принимает то или иное решение – это определенно несправедливо. Так не должно быть. Швейцария выиграла не благодаря хорошей игре, а благодаря решению одного человека, который не позволил украинцам выйти на поле.

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После решения о техническом поражении сборная Украины вылетела в дивизион "Б".