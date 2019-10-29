Украинца уволили с поста главного тренера сборной Молдовы

Под руководством Альтмана сборная Молдовы не получила ни одного очка. Фото: из открытых источников

Украинский специалист Семен Альтман завершил свою работу в национальной сборной Молдовы, пишет "Футбол 24"

Решение об отставке главного тренера сборной появилось на официальном сайте Федерации футбола Молдовы.

Альтман и его штаб проработали с командой около 100 дней и за это время не получили ни одного очка. Сборная Молдовы потерпела поражение в четырех матчах отбора Евро-2020 (против Исландии, Турции, Албании и Андорры) с общим счетом 0:12. Новым руководителем молдаван стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, последним местом работы которого был "Даллас Сити".

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Семен Альтман известный по работе во многих украинских клубах, среди которых "Таврия", "Металлург" Д и "Черноморец". Также был помощником Олега Блохина в сборной Украины.