 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1458
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1602
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1089
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6336
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 927
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5211
Фото
Все фото
5
10
6
3
12
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Видео
Все видео
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
Определился победитель Суперкубка Европы
Определился победитель Суперкубка Европы
Киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1458
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6336
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4700
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 54
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 18:20

Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
5

  Комментировать

В сборную Украины вошли 14 участников
Фото: пресс-служба
В сборную Украины вошли 14 участников
В сборную Украины вошли 14 участников
В сборную Украины вошли 14 участников
В сборную Украины вошли 14 участников

С 5 по 10 августа в Киеве состоялся Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером. Украинская команда получила 7 медалей и заняла 3 место в командном зачете. Первое и второе места достались Италии и Франции соответственно. Турнир состоялся в Клубе УСКК "Украина" на Трухановом острове, более известном, как BreakWater.

Киев принял 108 райдеров из 16 стран Европы. В сборную Украины вошли 14 участников. Больше всего спортсменов приехали из Италии.

Автор: пресс-служба
  В сборную Украины вошли 14 участников
В сборную Украины вошли 14 участников

Украинцы заняли ключевые строчки в категории Under 14 girl (до 14 лет). Первой стала Александра Самойленко, второй - Злата Пивоваренко, а третьей - Никит́а Шевчук. Третьи места в других категориях заняли: Даниил Клещар в Under 14 Boys (до 14 лет), Варвара Долинина в OpenWomen (без возрастных ограничений), Дарья Пертс в Over 30 MasterWomen (от 30 лет) и Ирина Клещар в категории Over 40 VeteranWoman (от 40 лет).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Даниил Клещар встал на водные лыжи в два года

"Судьи оценивали участников по трем критериям: чистота выполнения трюков, их интенсивность и композиция, включающая вращательные, сальто и рейливи элементы, - комментирует Мария Булгакова, генеральный секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга. - В этом году команда Украины состояла из хорошо подготовленных физически и опытных профессионалов".

Среди сюрпризов - спортсмен из Италии Массимилиано Пиффаретти стал первым, кто сделал двойное сальто в истории Чемпионата Европы и Африки.

Жители и гости Киева смогут посетить Чемпионат Украины, который состоится в конце августа в клубе BreakWater на Трухановом острове. Чемпионат стартует с тренировочных заездов с 29 августа по 30 августа. 31 августа состоятся квалификационные раунды, а 1 сентября - финалы всех групп и награждение лучших вейкбордистов Украины 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 90340
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 23222
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 20304
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 16236
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14466
Спорт
Что ждать от Алексея Михайличенко
Что ждать от Алексея Михайличенко
 Просмотров: 297
"Динамо" официально назначило Михайличенко главным тренером
"Динамо" официально назначило Михайличенко главным тренером 1 Просмотров: 234
Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль
Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль Просмотров: 234
Стало известно, кто будет ассистентом Михайличенко в "Динамо"
Стало известно, кто будет ассистентом Михайличенко в "Динамо" Просмотров: 909
ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит Неймара
ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит Неймара Просмотров: 207
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
7
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 429
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua