Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу

С 5 по 10 августа в Киеве состоялся Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером. Украинская команда получила 7 медалей и заняла 3 место в командном зачете. Первое и второе места достались Италии и Франции соответственно. Турнир состоялся в Клубе УСКК "Украина" на Трухановом острове, более известном, как BreakWater.

Киев принял 108 райдеров из 16 стран Европы. В сборную Украины вошли 14 участников. Больше всего спортсменов приехали из Италии.

Украинцы заняли ключевые строчки в категории Under 14 girl (до 14 лет). Первой стала Александра Самойленко, второй - Злата Пивоваренко, а третьей - Никит́а Шевчук. Третьи места в других категориях заняли: Даниил Клещар в Under 14 Boys (до 14 лет), Варвара Долинина в OpenWomen (без возрастных ограничений), Дарья Пертс в Over 30 MasterWomen (от 30 лет) и Ирина Клещар в категории Over 40 VeteranWoman (от 40 лет).

"Судьи оценивали участников по трем критериям: чистота выполнения трюков, их интенсивность и композиция, включающая вращательные, сальто и рейливи элементы, - комментирует Мария Булгакова, генеральный секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга. - В этом году команда Украины состояла из хорошо подготовленных физически и опытных профессионалов".

Среди сюрпризов - спортсмен из Италии Массимилиано Пиффаретти стал первым, кто сделал двойное сальто в истории Чемпионата Европы и Африки.

Жители и гости Киева смогут посетить Чемпионат Украины, который состоится в конце августа в клубе BreakWater на Трухановом острове. Чемпионат стартует с тренировочных заездов с 29 августа по 30 августа. 31 августа состоятся квалификационные раунды, а 1 сентября - финалы всех групп и награждение лучших вейкбордистов Украины 2019 года.