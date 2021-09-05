Украина заняла шестое место на Параолимпиаде

Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете на Параолимпиаде в Токио.

В активе украинский 98 народ: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

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Украину обошли Нидерланды, которые имеют только 58 медалей, но 25 из них золотые.

Победителем зачете стала команда Китая с Китай - 96 золотыми, 60 серебряными и - 51 бронзовых. Всего в китайцев 207 наград.

На втором месте Великобритания, а замыкает тройку команда из США.

Для сборной Украины это второй результат за всю историю выступлений на Паралимпиаде. Лучшим был 2016, когда в Рио взяли 117 медалей.

Параолимпиада в Токио продолжается с 24 августа по 5 сентября. В общем спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.