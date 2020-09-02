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среда, 02 сентября 2020 11:21

Украина является фаворитом в матче против Швейцарии

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Украина является фаворитом в матче против Швейцарии
Украина в третий раз сыграет против Швейцарии. Фото: football-match24.com.

Завтра во Львове в матче Лиги наций встретятся сборные Украины и Швейцарии. Букмекеры считают именно нашу команду фаворитом. Коэффициент на победу Украины - 2,5. Победа Швейцарии - 3,05. Ничья - 3,1.

Команды встретятся в третий раз в истории. Оба предыдущих матча завершились вничью по итогам игрового времени. Последний раз соперники сыграли 2:2 в товарищеской встрече в Женеве в 2010 году.

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В 1/8 финала Кубка мира-2006 Украина победила Швейцарию в серии пенальти 3:0 и вышла в четвертьфинал. Это было самое большое достижение сборной Украины за всю историю.

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