Украина является фаворитом в матче против Швейцарии

Украина в третий раз сыграет против Швейцарии. Фото: football-match24.com.

Завтра во Львове в матче Лиги наций встретятся сборные Украины и Швейцарии. Букмекеры считают именно нашу команду фаворитом. Коэффициент на победу Украины - 2,5. Победа Швейцарии - 3,05. Ничья - 3,1.

Команды встретятся в третий раз в истории. Оба предыдущих матча завершились вничью по итогам игрового времени. Последний раз соперники сыграли 2:2 в товарищеской встрече в Женеве в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник "Динамо" покинул расположение сборной Украины

В 1/8 финала Кубка мира-2006 Украина победила Швейцарию в серии пенальти 3:0 и вышла в четвертьфинал. Это было самое большое достижение сборной Украины за всю историю.