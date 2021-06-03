Украина взяла реванш в северной Ирландии

На этот раз Руслан малиновский ушел с поля без забитого мяча. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу прервала серию из четырех подряд ничейных матчей. Сегодня в Днепре подопечные Андрея Шевченко одолели сборную Северной Ирландии - 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков.

Украинцы удачно начали игру и несколько моментов потеряли форварда Яремчук и Ярмоленко. В конце концов на 10 минуте высокую подачу Караваева точным ударом замкнул Зубков.

Наша сборная имела еще несколько возможностей в первом тайме, но не реализовала ни одной из них.

Во второй половине игра выровнялась, но все же украинцы владели инициативой. Артем Беседин забил второй мяч, но польский арбитр Марчиняк гол отменил черз офсайд. В итоге минимальная победа - 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из игроков сборной Украины может пропустить Евро

Сборная Украины взяла реванш в Северной Ирландии за поражение на Евро-2016. Тогда наши игроки уступили британцам - 0:2. В итоге наша команда заняла последнее место в группе.