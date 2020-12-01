Украина вышла на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу смогла выйти на Евро-2022.
В своей отборочной группе заняла 2-е место и получила путевку на финальный турнир.
В последнем туре украинцы победили Австрию - 70:67. Этот результат позволил квалифицироваться в основную часть турнира.
Победителем группы стала сборная Словении. Украинцы смогли опередить Венгрию и Австрию.
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Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября. Турнир будут принимать 4 страны - Германия, Чехия, Италия и Грузия.
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