Украина выиграла вторую медаль на Олимпиаде

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Украинский шпажист Игорь Рейзлин выиграл поединок за бронзу на Олимпиаде в Токио у итальянца Андреа Сантарелли - 15:12 и принес нашей команде вторую бронзовую медаль.

Украинец нервно начал поединок и уступал сопернику - 2:4. Затем начал наверстывать упущенное и сравнял счет и вышел вперед. За несколько секунд до конца второй трети Рейзлин нанес решающий укол - 15:12.

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В полуфинале Рейзлин уступил французу Ромену Каннону - 10:15. Это первая украинская олимпийская медаль в фехтовании на шпагах. Вчера бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.