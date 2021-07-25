Украина выиграла вторую медаль на Олимпиаде

Украинский шпажист Игорь Рейзлин выиграл поединок за бронзу на Олимпиаде в Токио у итальянца Андреа Сантарелли - 15:12 и принес нашей команде вторую бронзовую медаль.
Украинец нервно начал поединок и уступал сопернику - 2:4. Затем начал наверстывать упущенное и сравнял счет и вышел вперед. За несколько секунд до конца второй трети Рейзлин нанес решающий укол - 15:12.
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В полуфинале Рейзлин уступил французу Ромену Каннону - 10:15.
Это первая украинская олимпийская медаль в фехтовании на шпагах. Вчера бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.
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