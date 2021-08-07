Украина выиграла четвертое серебро Олимпиады

Для Людмилы Лузан это уже вторая медаль Олимпиады. Фото: НОК Украины

Олимпийская сборная Украины начала предпоследний соревновательный день в Токио с "серебра". Его получили каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в двойке на дистанции 500 метров.

Украинская пара приезжала на Олимпиаду в статусе претенденток на медаль. Лузан и Четверикова выиграли последний чемпионат Европы, который проходил за несколько месяцев до Токио 2020, а Людмила называет именно 500 метров своей "коронной" дистанцией. Сообщает suspilne.media

В финал украинки пробились с двумя победами: сначала они выиграли отборочный заезд, а потом - победили в полуфинале. Дважды показывали второй лучшее время: украинок опережала лишь пара из Китая (Сюй Шисяо и Сун Менгя), действующие чемпионки мира.

В финале украинки уступили китаянкам, но уверенно опередили всех соперниц. Третье место на финише выиграли представительницы Канады.

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Это четвертое "серебро" Украина на Олимпиаде-2020. И вторая медаль именно в гребле - первую медаль получила Людмила Лузан - "бронза" на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.