Украина выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве

Ирина Деха стала выиграла 3 "золота". Фото: НОК Украины.

Сборная Украины по тяжелой атлетике стала лучшей по результатам чемпионата Европы-2021 в Москве.

Украинцы получили больше всего медалей среди всех команд, участвовавших в турнире, сообщает "24 канал".

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В официальном зачете сборная Украины имеет 6 медалей - 4 "золота", 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

В сборной Болгарии 7 медалей, но у них только 3 золотых награды. Замыкает командную тройку призеров Армения, с 6-ю наградами, где только 2 золотые.

Сборная Украины также заняла первое место в так называемом "малом" медальном зачете, где в расчет брались победы в каждой дисциплине. Украинские спортсмены выиграли 17 наград - 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Москве с 3 по 11 апреля. В соревнованиях принимали участие 16 украинских спортсменов. Медали в официальный зачет сборной Украины принесли 6 атлетов: Камила Конотоп - "золото" (до 55 кг), Ирина Деха - "золото" (до 75 кг), Алина Марущак - "золото" (до 81 кг), Дмитрий Чумак - "золото"(до 109 кг), Анастасия Лысенко -"серебро"(более 87 кг), Дмитрий Вороновский -" бронза" (до 55 кг)