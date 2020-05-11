"Украина всегда будет на первом месте": игрок "Шахтера" рассказал, почему перешел в российский клуб

Богдан Бутко принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016 в составе сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал свой выступлений за российский "Амкар" в сезонах 2014-2016.

По словам Бутко он поехал играть в Россию, потому что ему импонировал местный футбол.

"Я всегда понимал, какая ситуация между странами, вижу, как это происходит, читаю и смотрю новости, переживаю. Украина - моя страна, я родился здесь, я украинец, люблю эту страну. Где бы я ни жил, я буду украинском, хочу им быть. Эта страна мне дала все для жизни. За это люблю Украину. Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или из-за того, что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму. У меня не было каких-то целей. Украина всегда будет на первом месте ", - рассказал Бутко в интервью "Трибуне"

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Богдан Бутко провел в "Амкаре" полтора сезона. За это время сыграл в 41 матче забил 1 гол. Сейчас игрок на правах аренды выступает за польский "Лех",