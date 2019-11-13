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среда, 13 ноября 2019 13:15

"Украина все удивила" – вратарь Сербии

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&quot;Украина все удивила&quot; – вратарь Сербии
марко Дмитрович пропустил во Львове 5 мячей

Голкипер сборной Сербии Марко Дмитрович поделился мнением о сборной Украины.

"Думали, что все зависит только от нас, но теперь нужно брать 6 очков в матчах против Люксембурга и Украины. Также надеемся на осечку Португалии. Есть вероятность, что они не обыграют Литву и Люксембург, но все же у них лучшая команда". Об этом пишет "Трибуна".

До отбора знали, что претендовать на выход на Евро-2020 будем мы с Украиной и Португалией. Крупное поражение Украине обеспокоило нас. Ожидали, что хотя бы не проиграем, ведь у нас была серия из 8 матчей.

Считали Португалию главным фаворитом, но Украина всех удивила. Они сыграли великолепно, у них хорошо организованная команда. Шевченко проделал большую работу. Украина заслуженно лидирует в группе, победив в 6 матчах и раз сыграв вничью.

Хотим обыграть Украину ради себя, а не прерывания их серии. Если они проиграют, для них это не будет значить так много, как для нас, ведь мы хотим оставаться в борьбе за выход на Евро-2020 до последней минуты квалификации", – сказал Дмитрович.

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Матч Украина – Сербия состоится 17 ноября.

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