Украина впервые в истории будет представлена на Олимпиаде в монобобе

Украинская бобслеистка Лидия Гунько. Фото: instagram.com/ice_bolida

Украина впервые в истории будет представлена на зимних Олимпийских играх в монобобе.

Под украинским флагом в Пекине выступит Лидия Гунько.

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"Безгранично счастлива. Спасибо всем, что верили в нас. Мы завоевали лицензию для выступления на Олимпийских играх в монобобе.

Эмоции просто зашкаливают. Это важное событие для меня и всей нашей команды. Я с гордостью буду представлять Украину на Олимпийских играх. Для меня это честь", - сообщила спортсменка в своем Instagram.

Монобоб как разновидность бобслея впервые включен в программу зимних Олимпийских игр. Соревноваться спортсмены из 20-ти стран мира будут два дня - 13 и 14 февраля. Лидия Гунько стала первой украинской бобслеисткой, которой удалось квалифицироваться на Олимпийские игры.