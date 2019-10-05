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суббота, 05 октября 2019 11:09

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

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Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита
Португалия даже не попала в раунд плей-офф

5 октября 1996 сборная Украины впервые одолела одного из фаворитов европейского футбола – сборную Португалии – 2:1. Игра проходила в Киеве.

Португальцы считались явными фаворитами. И хотя они первую игру свели вничью со сборной Армении в Ереване, а украинцы на выезде сумели обыграть Северную Ирландию, именно подопечные тренера Артура Жоржи больше говорили о победе накануне игры.

Тренеры украинцев - Сабо и Буряк были не против ничьи. Однако понимали - чтобы ее достичь, надо выстроить прочную оборону.

Нашим повезло уже на 5 минуте. Геннадий Зубов сильно ударил с правого фланга, мяч задел кого-то из защитников, а голкипер Витор Байя не сумел зафиксировать его. Первым на добивании был Сергей Попов из "Шахтера" 1:0.

Ну что же, ничья - приличный счет

Португальцы ответили шквалом атак. Чудеса в воротах творил голкипер "Черноморца" Олег Суслов. Имел шанс и Сергей Ребров, но арбитр не повелся на его картинное падение в штрафной гостей.

Во второй половине игры ситуация не изменилась: Португалия наседала, Украина из последних сил отбивалась. Мы не выдержали на 83 минуте. Навес, борьба защитников и точный бильярдный удар угол от Жоао Пинту - 1:1.

Португальцы подхватили мяч и быстро побежали устанавливать его в центре поля. Так спешили вырвать победу. По инерции гости провели несколько атак.

"Ну что же, ничья - приличный счет", - подытожил покойный ныне комментатор Сергей Дерепа.

Однако Олег Лужный протащил мяч на фланг, точно отдал пас на Гусейнова, тот - на Максимова. Юрий обвел Байю точным ударом в девятку - 2:1.

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В том отборе сборная Украины заняла второе место после Германии, но в стыковых матчах проиграла Хорватии - 0:2 и 1:1.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

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