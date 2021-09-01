Украина во второй раз не сумела обыграть Казахстан – 2:2

руслан Малиновский не смог забить в Киеве. Фото: УАФ

Сборная Украины возвращается к официальным матчам после двухмесячного перерыва. Меньше часа осталось до начала матча с Казахстаном. Последний раз мы видели нашу команду в июле, во время четвертьфинального матча Евро-2020 с командой Англии.

И вот теперь матч отбора к Кубку мира-2022 на выезде с Казахстаном. Ситуация осложняется отставкой тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко и многочисленными травмами наших сборников.

Сегодня дебютирует на самой тренерской должности бывший тренер молодежки Александр Петраков, который в 2019 году привел наших 20-летних футболистов к титулу чемпионов мира на первенстве в Польше.

Турнирная ситуация у нашей команды не самая лучшая. Три матча - три зачетных балла. Команда просто не имеет права на ошибку. Если мечтаем попасть на Кубок мира в Катар, непременно должны побеждать сегодня. Поражение или ничья ставят крест на наших надеждах попасть на второй за всю историю сборной Украины Кубок мира.

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Тренеры уже назвали стартовые составы. В нашей команде – неожиданность. Руслан Малиновский и набравший неплохую форму Виктор Цыганков – в запасе.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (к), Буяльский, Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.

Команды выходят на поле.

Сегодня Андрей Ярмоленко играет 100 матч за сборную, а Андрей Пятов - 98-ой.

Игра началась!

2 мин. ГОЛ!!! Яремчук дальним ударом парашютом попадает в дальнюю девятку. 1:0 Мы впереди!

Дали принять Роману, обработать, а удар из-за пределов штрафной удался на славу!

6 мин. Пока наши уверенно владеют мячом.

8 мин. Затяжную атаку правым флангом провели украинцы, но хозяевам удалось отбиться!

11 хв.Сидорчук бил из-за пределов штрафной, но хозяева выбили мяч на угловой. И сразу Миколенко бил после розыгрыша, но не попал.

13 мин. 77% владеют мячом гости. Хозяева в основном отбиваются.

15 мин. Хозяева попытались огрызнуться, но не довели мяч до штрафной.

17 мин. Ого! Штанга! Соболь после прохода Миколенко бил с рикошетом и лишь штанга спасла хозяев от второго гола. Ярмоленко попытался добить, но защитники его опередили.

22 мин. Украина академически разыгрывает мяч в центре поля.

24 мин. Опасно подавал Куат, а Быстров не отреагировал. неприятная атака хозяев.

26 мин. Дважды в штангу и перекладину пробивают наши. Ярмоленко и Сидорчук никак не могут забить! Вот это атака была!

28 мин. Казахи не сдаются и ждут своего шанса. Верят, что им удастся повторить сценарий киевской игры.

31 мин. 2 минуты владели мячом наши соперники. Это рекорд сегодня.

30 мин. 2 минуты владели мячом наши соперники. Это рекорд сегодня.

34 мин. Стали больше с мячом встречаться хозяева. Оправились от стартового шока.

38 мин. Потушили напор казахов наши длинным владением мячом. До остроты, правда, не дошло.

41 мин. Перспективный штрафной заработали наши, но удар Буяльского попал в одинокого защитника.

43 мин. Валиуллин как нож сквозь масло прошел по правому флангу нашей защиты, но прострелил чтобы куда. И слава Богу!

45 мин. Первый тайм закончился. Ничего не добавил арбитр!

Второй тайм начали команды.

47 мин. Защитник хозяев неожиданно обрезался но Ярмоленко так принял мяч что тот отскочил от него на несколько метров. Непохоже это не Андрея.

50 мин. Казахи играют как будто никуда спешить не надо. Ну не надо и не надо!

52 мин. Куат вырывался на оперативный простор и Миколенко вынужден был его сбивать. Желтая карточка для Виталия. С Францией он не сыграет.

56 мин. Выровнялась игра. Хозяева даже пытаются прессинговать нашу команду. Пока без особого успеха.

58 мин. Караваев пробивал из пределов штрафной но несильно. Покатилов забрал.

59 мин. Замены у нас. Малиновский вышел вместо Буяльского, а Цыганков заменил Яремчука.

60 мин. Хозяева отвечают выходом на поле Айнмбетова и Зайнутдинова. Шушеначев и Нургалиев покинули поле.

63 мин. Еще момент! Матвиенко вышел один на один, но безхитросно пробил во вратаря!

65 мин. Дежавю. Только на этот раз Соболь после отличной контратаки вышел на одинокого Покатилова и еще более примитивно пробил в ноги!

66 мин. Забили казахи после дикой ошибки Забарного и сейчас ВАР решает судьбу эпизода. Отменяют гол судьи.

70 мин. Малиновский закидывал на голову(!!!) Цыганкова и только отдал мяч сопернику.

72 мин. Цыганков, который вышел на замену, пока, кажется, ни разу не коснулся мяча.

74 мин. И доигрались наши. Валиуллин забивает с острого угла. Вот вам и десяток моментов! 1:1

76 мин. Цыганков с линии штрафной вырезал в дальний угол, но не наше счастье сегодня!

76 мин. Шапаренко заменил Сидорчук.

78 мин. И тут же Ярмоленко не сумевший забить, выскочив по центру штрафной.

79 мин. Меняем тренеров, меняем стадионы, имеем массу моментов, кучу стоек, кучу выходов один на один, но выиграть у сборной Казахстана никак не можем!

82 мин. Цыганков выскочил один на один, но не дотянулся до мяча. И сразу Сикан выходит на поле.

85 мин. А теперь к воротам соперника уже не пробьешься. Стеной стоит Казахстан.

88 мин. Штурмуют ворота соперников наши, но 100% возможностей нет.

89 мин. Едва не проиграли. Аимбетов вышел один на один, но Пятов спас.

5 минут добавил арбитр.

ГОЛ !!! Сикан после прохода Миколенко забивает!

И что это такое !!! Опять Валиуллин забивает! И снова в ближний Пятову! 2:2



Закончился матч.

Следующий матч наша команда сыграет 4 сентября в Киеве против лидера группы сборной Франции.