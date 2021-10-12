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среда, 13 октября 2021 00:07

Украина висит на волоске после ничьей с Боснией

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Украина висит на волоске после ничьей с Боснией
петракова должны заставить вызвать на последний бой Малиновского. Фото: Reuters

Сборная Украины сыграла вничью - 1:1 предпоследний матч отбора к Кубку мира со сборной Боснии и Герцеговины. Это уже шестая ничья нашей команды в этом отборе.

Украинская команда удачно начала игру. На 15-ой минуте Виктор Цыганков избежал офсайда и отдал выверенную до сантиметров передачу на Андрея Ярмоленко. Тому осталось только подставить ногу - 1:0.

Наши имели в первом тайме еще несколько возможностей, но Тымчик Цыганков их упустили. Боснийцы спокойно выровняли игру, начали создавать момент за моментом и на 77-ой минуте Ахмедходжич после красивой атаки сравнял счет ударом в дальний угол.

После этого растерянный тренер Петраков бросил в бой все резервы - Булецу и Зубкова. Однако они не создали никакой остроты. Зато по телевизору смотрел игру лучший наш легионер Руслан Малиновский с "Аталанты". А все потому, что Петраков не захотел вызывать его в сборную через собственные прихоти.

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Теперь судьба сборной Украины уже не зависит от игры нашей команды. Сборная Финляндии в случае побед над Боснией на выезде и Францией дома гарантирует себе второе место. Украине нужно надеяться на ничью в ближайшем матче Боснии с Финляндией, который состоится 12 ноября.

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