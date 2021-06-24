Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со шведами. Посол Швеции смеется в соцсети о предстоящем поединке

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 216
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 972
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 558
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1476
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 648
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро
Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро
Бразильский футболист забил красивый гол пяткой
Бразильский футболист забил красивый гол пяткой
Марадона обокрал Англию "божьей рукой"
Марадона обокрал Англию "божьей рукой"
Как Буффон вернулся в "Парму"
Как Буффон вернулся в "Парму"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 612
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1386
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 279
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 01:16

Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со шведами. Посол Швеции смеется в соцсети о предстоящем поединке

  Комментировать

Завершился групповой этап Евро-2020.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией.

Матч состоится 29 июня в Глазго (Шотландия).

Другие пары турнира:

27 июня. Бельгия - Португалия (Севилья)

26 июня. Италия - Австрия (Лондон)

28 июня. Франция - Швейцария (Бухарест)

29 июня. Хорватия - Испания (Копенгаген)

29 июня. Швеция - Украина (Глазго)

29 июня. Англия - Германия (Лондон)

27 июня. Нидерланды - Чехия (Будапешт)

26 июня. Уэльс - Дания (Амстердам)

Посол Швеции в Twitter пошутил о том, как сборная "вытащила" своего будущего соперника в следующую стадию турнира.

  Посол Швеции пошутил про будущего соперника Евро-2020
Посол Швеции пошутил про будущего соперника Евро-2020

"Always happy to oblige! (Всегда готовы служить!)", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы и призвал "показать настоящий футбол".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со шведами. Посол Швеции смеется в соцсети о предстоящем поединке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8586
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 8156
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6318
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6093
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 4635
Спорт
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
 Просмотров: 117
Показать настоящий футбол - Зеленский обратился к сборной Украине
Показать настоящий футбол - Зеленский обратился к сборной Украине Просмотров: 549
Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро
Левандовский не смог оставить сборную Украины без плей-офф Евро
 Просмотров: 558
Впервые в истории: сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020
Впервые в истории: сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020 Просмотров: 1413
Свитолина покинула турнир в Истборне
Свитолина покинула турнир в Истборне Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 731
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть