Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со шведами. Посол Швеции смеется в соцсети о предстоящем поединке

Завершился групповой этап Евро-2020.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией.

Матч состоится 29 июня в Глазго (Шотландия).

Другие пары турнира:

27 июня. Бельгия - Португалия (Севилья)

26 июня. Италия - Австрия (Лондон)

28 июня. Франция - Швейцария (Бухарест)

29 июня. Хорватия - Испания (Копенгаген)

29 июня. Швеция - Украина (Глазго)

29 июня. Англия - Германия (Лондон)

27 июня. Нидерланды - Чехия (Будапешт)

26 июня. Уэльс - Дания (Амстердам)

Посол Швеции в Twitter пошутил о том, как сборная "вытащила" своего будущего соперника в следующую стадию турнира.

Посол Швеции пошутил про будущего соперника Евро-2020

"Always happy to oblige! (Всегда готовы служить!)", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы и призвал "показать настоящий футбол".