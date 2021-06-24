Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со шведами. Посол Швеции смеется в соцсети о предстоящем поединке

Завершился групповой этап Евро-2020.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией.
Матч состоится 29 июня в Глазго (Шотландия).
Другие пары турнира:
27 июня. Бельгия - Португалия (Севилья)
26 июня. Италия - Австрия (Лондон)
28 июня. Франция - Швейцария (Бухарест)
29 июня. Хорватия - Испания (Копенгаген)
29 июня. Швеция - Украина (Глазго)
29 июня. Англия - Германия (Лондон)
27 июня. Нидерланды - Чехия (Будапешт)
26 июня. Уэльс - Дания (Амстердам)
Посол Швеции в Twitter пошутил о том, как сборная "вытащила" своего будущего соперника в следующую стадию турнира.
"Always happy to oblige! (Всегда готовы служить!)", - написал он.
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Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы и призвал "показать настоящий футбол".
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