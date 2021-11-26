Украина сыграет против Шотландии в стыковых матчах Кубка мира

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Сборная Украины в стыковых матчах Кубка мира сыграет против национальной команды Шотландии.

В швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации Кубка мира-2022.

Если команда Александра Петракова сможет победить Шотландцев, то сыграет за путевку поехать в Катар против победителя пары Австрия - Уэльс.

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Оба матча украинцы проведут в гостях. Победитель определится по результатам одной игры.

Результаты жеребьевки - плей-офф европейской квалификации Кубка мира-2022.

Полуфинал:

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Финал:

Шотландия / Украина - Уэльс / Австрия

Россия / Польша - Швеция / Чехия

Италия / Северная Македония - Португалия / Турция

Первый матч состоится 24 марта 2022, а 29 марта - финальный раунд стыковых матчей. По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022 вышли 10 команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды. Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Франции.