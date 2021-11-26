Украина сыграет против Шотландии в стыковых матчах Кубка мира

Сборная Украины в стыковых матчах Кубка мира сыграет против национальной команды Шотландии.
В швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации Кубка мира-2022.
Если команда Александра Петракова сможет победить Шотландцев, то сыграет за путевку поехать в Катар против победителя пары Австрия - Уэльс.
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Оба матча украинцы проведут в гостях. Победитель определится по результатам одной игры.
Результаты жеребьевки - плей-офф европейской квалификации Кубка мира-2022.
Полуфинал:
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Финал:
Шотландия / Украина - Уэльс / Австрия
Россия / Польша - Швеция / Чехия
Италия / Северная Македония - Португалия / Турция
Первый матч состоится 24 марта 2022, а 29 марта - финальный раунд стыковых матчей.
По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022 вышли 10 команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.
Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Франции.
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