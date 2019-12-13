Украина с разгромного поражения стартовала на домашнем Кубке мира по хоккею

Артур Оганджанян пропустил сразу 5 шайб от сверстников из Венгрии. Фото: ФХУ

Старт домашнего чемпионата мира оказался неудачным для молодежной сборной Украины. В первом матче украинцы уступили сверстникам из Венгрии 1: 5

В первом периоде украинцы так и не смогли доказать атаки до логического завершения. Зато в конце двадцатиминутки "сине-желтые" пропустили.

Уже на старте второго периода украинцы счет сравняли. Денис Архипенко замкнул передачу Дмитрия Даниленко. И уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. До завершения второго периода вратарь украинский Артур Оганджанян пропустил еще дважды.

Еще одна шайба в ворота сборной Украины влетела в третьем периоде. Поэтому старт на домашнем Кубке мира среди молодежных команд сборная Украины по хоккею начала с поражения, сообщает "24 канал"

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Следующий свой матч украинцы сыграют 15 декабря против ровесников из Франции. Начало игры - в 20. 00.