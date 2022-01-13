Украина с поражения начала выступление на чемпионате Европы по гандболу

Украина не смогла сопротивляться сербам. Фото: Facebook.com/uhfukraine

Мужская сборная Украины неудачно начала свои выступления на чемпионате Европы по гандболу-2022.

В первом туре соревнований украинцы уступили сборной Сербии – 23:31.

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На перерыв сербы ушли при счете 17:11. Во второй 30-минутке отставание украинцев увеличилось еще на два пункта.

Сербы в течение всего матча владели игровым преимуществом и не подпускали соперника близко. Шансов у Украины зацепиться за победу не было. Класс соперников был разным.

Сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками будут сборные Хорватии и Франции.15 января украинцы сыграют против французов. Начало игры в 19.00.

В следующий групповой этап выйдут по две лучшие команды из шести групп.