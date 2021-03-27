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воскресенье, 28 марта 2021 06:11

Украина с большим трудом побеждала Финляндию

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Украина с большим трудом побеждала Финляндию
Ярослав Ракицкий поздравляет Артема Беседина после второго гола в ворота Финляндии. Фото: Reuters

Сборная Украины дважды встречалась со сборной Финляндии в отборе к Кубку мира-2018. Обе встречи закончились победами нашей команды.

Первый матч в Одессе завершился с минимальным счетом в пользу команды Андрея Шевченко благодаря точному выстрелу Артема Кравца, однако это не совсем точно характеризовало характер той встречи. Сообщает football.ua

Уже на первых минутах все тот же Кравец проверил на прочность штангу гостевых ворот, по ходу игры мог забить еще, но кипер финнов Лукаш Градецки не позволил более никому отличится в тот вечер. "Бело-синие" также организовали несколько перспективных подходов ко вражеским владениям, однако Пукки и компании не хватило точности.

Ответная встреча в июне 2017 года получилась нервной и напряженной.

Первый тайм вышел тягучим, где обе команды соревновались, скорее, в количестве неточных ударов по воротам. Зато во второй половине встречи игра слегка раскрылась. Обоих участников поединка явно взбодрил гол Евгения Коноплянки, четко пробившего по пустым воротам после парированного голкипером удара Руслана Малиновского.

В середине тайма активный отрезок выдали уже финны. Сперва Пукки каким-то невероятным образом не воспользовался грубейшей обрезкой Коноплянки, а вскоре Йоэль Похьянпало курьезным образом выровнял цифры на табло. Тем не менее спустя три минуты украинцам удалось вновь выйти вперед, а вместе с тем и оформить окончательный результат. Артем Беседин в падении замкнул подачу Ярослава Ракицкого.

Игра была сделана, а до финального свистка можно вспомнить разве что нереализованный момент Андрея Ярмоленко в самой концовке.

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В том отборе обе команды не попали в финальную часть Кубка мира. Украина финишировала третьей, пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии. Сборная Финляндии финишировала пятой.

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