Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира

Наталья Зинченко возглавляет сборную Украины с 2018 года. Фото:УАФ

Сборная Испании уничтожила Украину в матче отбора в женский Кубок мира-2023.

В Ковалевке украинки не смогли сопротивляться сборной Испании -0:6

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В первом тайме Украина дважды пропустили. После перерыва испанки быстро забили два мяча, а к концу матча довели счет до неприличного. Один из голов в свои ворота забила украинка Опанещенко.

В турнирной таблице Испании и Шотландии по девять очков после трех матчей. У Украины две победы в трех матчах. Следующую игру украинки сыграют против Шотландии.

На Кубок мира выходит победитель группы. Вторая команда будет играть стыковые матчи.

Национальная сборная Украины по футболу проведет свой матч отбора в Кубок мира 16 ноября против Боснии и Герцоговины. Команда Александра Петракова занимает второе место в турнирной таблице.