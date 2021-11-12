Украина разбила Францию в отборе к Евро

Сборная Украины начала отбор из победы. Фото: ФБУ

В квалификации к чемпионату Европы женская сборная Украины по баскетболу одержала убедительную победу над Францией.

Подопечные Срдара Радуловича уничтожили соперника 90:71.

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Лидер сборной Украины Алина Агупова записала на свой счет 33 очка. Кристина Филевич набрала 27 пунктов. В общей сложности лидеры сборной принесли 60 очков.

Украинки владели полным преимуществом в течение всего матча и не дали соперницам никакого шанса. Франция так и не смогла возвратиться в игру. Максимально француженки приближались к соперницам на 12 очков.

14 ноября украинки сыграют гостевой матч против Финляндии. Начало игры в 17.00. Сборная Франции является двукратным победителем Евробаскета среди женщин.