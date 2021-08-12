Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио

Паралимпийская сборная Украины. Фото: paralympic.org.ua

Украина провела национальную паралимпийскую сборную на Паралимпиаду в Токио, которая начнется 24 августа.

Торжественная церемония проводов состоялась в столичном КВЦ Парковый, сообщает Укринформ.

Впервые за 30 лет церемонию проводов паралимпийцев посетил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с главой государства на проводах присутствовала его жена Елена Зеленская.

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"Вы - наша гордость и слава нашего спорта, воли и духа. Каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей. За эти годы на летних и зимних паралимпийских играх сборная Украины получила почти 400 медалей - 374. И я уверен, что это слово - почти - будет совсем ненужным после игр в Токио. И очень символично, что они стартуют 24 августа, в день восстановления независимости Украины", - сказал Зеленский во время своего выступления.

Президент также анонсировал построение профессиональной летней базы для паралимпийцев, но не назвал конкретных дат.

"Мы за время проведения Паралимпиады должны решить вопрос профессиональной летней базы для вас. Это наша обязанность в знак уважения ко всему, что вы делаете для нашей страны. Я искренне желаю еще раз вам успехов в Токио. Вдохновляйте, зарядка, побеждайте и обязательно возвращайтесь домой. Мы будем поддерживать вас всем сердцем", - добавил Зеленский.

Церемония завершилась общением и фотографированием паралимпийцев с президентом и первой леди, а также олимпийским чемпионом и заместителем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Жаном Беленюком.

Паралимпиада в Токио будет седьмой по счету для украинских спортсменов. Игры продлятся 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта, в том числе двух дебютных. Украина на Паралимпиаде в Токио представят 143 спортсменов, которые примут участие в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх. А именно это легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтингу, параканое, паратриатлон, бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках. Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон и тхэквондо. Два из которых - бадминтон и тхэквондо - впервые вошли в программу Паралимпийских игр.