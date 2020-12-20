Украина проведет товарищеские матчи с Хорватией и США

В последний раз Украина побеждала США на молодежном Кубке мира-2020 в Потльше – 2:1. Фото Твиттер сборная США

Сборная Украины весной 2021 года может провести два товарищеских матча, сообщает Telegram-канал "Тайны футбола".

Так, в качестве возможных соперников источник называет команды Хорватии и США. На данный момент ведутся переговоры, и стороны еще не пришли к определенным договоренностям.

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В последнем матче с хорватами подопечные Андрея Шевченко уступили со счетом 0:2 и не пробились на ЧМ-2018. С американцами "сине-желтые" в последний раз играли в 2014 году. Тогда наша сборная победила – 2:0.