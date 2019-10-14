Украина потеряла шанс победы Португалию

Сегодня сборная Украины сыграет против сборной Португалии на "Олимпийском" в рамках квалификации к Евро 2020.
В конце марта команды играли в первом туре. Тогда матч завершился вничью 0: 0.
Несмотря на то, что игровое преимущество было у португальской сборной, сине-желтые здорово отвечали контрвыпадами на моменты соперника. В итоге в стартовые 45 минут в Португалии опасным стал удар в ближний угол, с которым справился Пятов.
После перерыва португальцы стали чуть активнее действовать у ворот Украины, однако Пятов продолжил выручать команду. Самым опасным был момент в середине второй половины встречи, когда вратарь справился с опасным ударом Роналду в дальний угол.
Украинцы пытались забить и имели несколько возможностей для этого в концовке матча. Самая лучшая возможность была в Жуниора Мораеса однако в последний момент ему помешал пробить защитник.
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Сборная Украины после 6 матчей имеет 16 очков. Команде Шевченко будет достаточно одного очка, чтобы гарантировать себе первое место в группе.
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