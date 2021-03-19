Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов

Украина потеряла прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина не смогла опередить Шотландию в борьбе за 11-е место, сообщает Sport.ua.

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Теперь чемпиону Украины 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью следующего года.

Хотя шотландский "Рейнджерс" дома проиграл и выбыл из турнира, "Динамо" и "Шахтер" тоже не набрали ни одного очка в матчах против "Вильярреала" и "Ромы". Чтобы опередить Шотландию украинским клубам нужно было одержать 1 победу. Отставание составило лишь 0.275 балла.

Украина в еврокубках сезона 2020/21 представляли 5 команд. "Колос" и "Десна" не смогли пройти квалификацию Лиги Европы. "Заря" в группе ЛЕ заняла третье место получив 2 победы в 6 матчах. "Динамо" и "Шахтер" заняли в своих группах Лиги Европы 3-е места. Смогли пройти 1/16 Лиги Европы.