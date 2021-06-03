Украина победой над Северной Ирландией прервала серию скучных ничьих

5 лет тому Украина уступила Северной Ирландии на Евро. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Днепре сборная Украины проводит вторую из трех товарищеских игр перед Евро-2020. Именно сегодня имеем самого серьезного соперника - сборную Северной Ирландии.

Команда Шевченко уже утомила всех ничьими с аутсайдерами - Финляндией, Казахстаном и Бахрейном. Возмущаться потихоньку уже начинает и футбольная общественность. И хотя нас не будут играть Зинченко и Цыганков, но имеющихся сил достаточно для победы. И это будет лучший подарок самим себе - настроение перед Евро будет совсем другим.

В конце концов и тренеры должны начинать наигрывать основу команды - через 10 дней мы должны стартовать с Нидерландами в Амстердаме.

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Тем временем стали известны стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Браун, Макнейр, Кэткарт, Баллард, Сэвилл, Макгинн, Фергюсон, Даллас, Маккэнн, Мадженнис

Играют гимны стран.

Игра началась!

1 мин. Резко начала Украине. Яремчук сбросил под удар Ярмоленко, но Андрей не попал в ворота.

4 мин. Наши начинают стремительными атаками и Караваева положил Фергюсон на газон. Однако арбитр Марчиняк нарушения не видит.

8 мин. Соперник попытался огрызнуться двумя контратаками, но Миколенко заблокировал обе.

10 мин. ГОЛ! Украина! Зубков забивает первый гол! Передача Караваева с правого фланга, Зубков избегает офсайда и бьет головой мимо растерянного голкипера! - 1:0.

14 мин. Североирландцы бросились отыгрываться, но их длительный штурм с пасом с левого фланга блокирует непроходимый ныне Миколенко.

18 мин. Соперник Украины оправился от гола и пытается нащупать слабые места в нашей обороне. Пока их не видно.

21 мин. Ярмоленко на фланге закрутил оппонента и навесил правой ногой. Никто этого не ожидал и мяч выкатился в аут.

31 мин. Неплохо сыгрались Ярмоленко с Яремчуком. Удар Андрея прошел в сантиметрах от стойки.

33 мин. Классную комбинацию разыграли наши! Миколенко выводил на удар Ярмоленко, но вюдисущий Фергюсон заблокировал удар нашего "англичанина".

37 мин. Бущанище. Навес со штрафного и удар головой. Георгий потянул очень тяжелый удар!

43 мин. Две минуты катают мяч наши, но соперники стоят стеной в защите.

45 мин. Малиновский тонко давал на ход Караваеву, но Браун в подкате успел выбить мяч. И сразу идет удар Сидорчука, но не такой, который может претендовать на гол.

Перерыв.

Второй тайм начинается с замен. Беседин меняет Яремчука, а Марлос - Зубкова.

47 мин. Североирландцы пошли вперед, а наши-то сумбурно отбиваются.

52 мин. Два удара заблокировали наши защитники, а тем временем Малиновский лежит на газоне. Но встает хавбек "Аталанты".

61 мин. Замена у гостей. Лаферти меняет Мадженниса.

55 мин. Пока ни одной атаки не провели наши во втором тайме. Исчезла игра.

63 мин. Малиновский испортил перспективный штрафной, пустил мяч высоко над стойкой.

67 мин. Успокоилась немного игра. Нет той остроты, что была в первом тайме.

71 мин. Лаферти неплохо сбрасывал Смиту под удар, но тот не попал в дальний угол.

73 мин. Человек-сенсация Судаков меняет Шапаренко. Ну-ну.

74 мин. И тут же Георгий организует атаку, забирает на замахе защитника, но не слишком удачно отдает на Ярмоленко. Удар успевает парировать голкипер.

76 мин. Степаненко меняет Сидорчука.

79 мин. Ух. Караваев прорвался по флангу и дошел почти до штанги. А вот с качественным прострелом не получилось.

82 мин. Маккэн покинул поле и вышел Уайт.

86 мин. Ярмоленко!! Ну как так? Споткнулся с мячом и не смог ударить с убойной позиции.

90 мин. Гол Беседина не засчитал арбитр. А классная комбинация была с участием Судакова, Марлоса. Артем забивал с метра.

90+2 Макнейр в последней атаке бьет мимо ворот. В ответной атаке Марлос не попадает с острого угла. И это все, свистит арбитр. Наша победа.

7 июня сборная Украины проведет последний контрольный поединок против сборной Кипра. А уже 13 июня мы стартуем на Евро матчем с Нидерландами. Будет шанс опровергнуть дерзкое заявление Франка Де Бура.