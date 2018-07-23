Украина победила Турцию и вышла в полуфинал Евро-2018 U-19

В заключительном матче группового раунда Евро-2018 U-19 сборная Украины победила Турцию (1:0).

Решил единственный точный удар на 8-й минуте, который нанес Булеца, воспользовавшись передачей Цитаишвили.

Турнирная таблица:

1. Украина - 7 очков, разница 4:2

2. Франция - 6 очков, 11:2

3. Англия - 4 очка, 4:8

4. Турция - 0 очков, 2:9

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина одолела Францию ​​на Евро-2018 среди 19-летних

В полуфинале сборная Украины сыграет со сверстниками из Португалии. Матч пройдет в четверг, 16 июля.