Украина победила Швецию в историческом матче

Артем Довбик забил дебютный матч за сборную. Фото: Reuters

29 июля исполняется месяц с тех пор, как сборная Украины в историческом матче 1/8 финала чемпионата одолела Швецию - 2:1 и впервые в истории вышла в 1/4 финала.

Украина заняла лишь третье место в группе, уступив Нидерландам - ​​2:3 и Австрии - 0:1. Единственной командой в группе, которую мы обыграли, была Северная Македония - 2:1. Все считали нашу команду аутсайдером противостояния со Швецией. Скандинавы выиграли группу с Испанией, Польшей и Словакией.

Команды осторожно начали игру, которая проходила с небольшим преимуществом Швеции. Однако моменты были у украинцев. Сначала Яремчук не переиграл Ульсена. Однако на 27-й минуте Александр Зинченко использовал витую передачу Андрея Ярмоленко и пробил голкипера сильным ударом.

Сначала Сидорчук не реализовал отличный пас Ярмоленко, а затем ударом в дальнюю штангу отметился Форсберг

Шведы отыгрались перед самым перерывом. Форсберг ударил, мяч задел Забарного, а Бущан не сумел отреагировать на рикошет - 1:1.

Первую половину второго тайма можно назвать парадом попаданий в стойки и перекладины. Сначала Сидорчук не реализовал отличный пас Ярмоленко, а затем ударом в дальнюю штангу отметился Форсберг.

Впоследствии Форсберг еще раз попал в штангу - на этот раз в перекладину.

Ближе к окончанию основного времени игра успокоилась. Были назначены овертаймы. Решающим стал выход на замену Беседина. На 98-й минуте Даниельсон прямой ногой попал в колено Артема и увидел перед собой красную карточку.

Наша команда пыталась дожать соперника. Шевченко сделал все шесть замен. И на 120-й минуте Артем Довбик улучил момент и пробил головой в упор - 2:1. Украина впервые в истории Евро вышла в 1/4 финала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

Однако в матче за выход в полуфинал наши были нещадно биты Англией - 4:0. Причем в первом тайме Украина выглядела достойно и создавала давление на ворота соперников. Англия дошла до финала, где уступила Италии в серии пенальти (основное время - 1:1).