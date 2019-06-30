Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Лукаа Тони забивает второй мяч в ворота сборной Украины

30 июня 2006 сборная Украины играла в Гамбурге четвертьфинал Кубка мира по футболу против сборной Италии.

Украинцы хорошо начали, быстро двигались и давили на ворота соперника. Однако на 6 минуте Дзамбротта получил мяч в опорной зоне, убежал от Тимощука и пробил в правый угол ворот Шовковского - 1:0.

Далее итальянцы сели на свою половину поля и не давали сборной Украины создать хотя бы один момент.

Итальянцев спасала штанга и перекладина

Лучший отрезок в нашей команде вышел из 46 по 70 минуту. Дважды головой бил Андрей Гусин - итальянцев спасала штанга и перекладина. Один на один выходил Олег Гусев - Италию выручил Буффон. В упор бил Максим Калиниченко - защитник заблокировал выстрел на линии ворот.

Подопечные Липпи играли на контратаках, две из которых на 59 и 69 минутах завершил Лука Тони. В первом случае он пробил головой в противоход Шовковскому, а во втором завел мяч в пустые ворота.

В заключительном отрезке команды сбросили обороты и доигрывали матч.

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Италия вышла в полуфинал, где в добавленное время обыграла Германию - 2:0, а в финале - Францию ​​в серии пенальти после ничьей 1:1.