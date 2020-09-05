Украина одолела злейшего футбольного врага

Сергей Попов против предателя Андрея Канчельскиса. фото goodvin.info

5 сентября 1998 сборная Украины обыграла Россию в отборочном матче Евро-2000.

Перед игрой украинские телевизионщики запустили скромную рекламу, вершиной которой были слова: "Кум, мы им настучим!". Россияне отреагировали остро. Однако чем ближе к игре, тем больше страха было в их официальных комментариях. Даже тренер Анатолий Бышовец заявил, что поражение в Киеве не станет трагедией для его команды.

Украинцы тоже начали осторожно. Перед 82 тыс. зрителей наша сборная не побежала в атаку. Лишь на 14-й минуте наши создали первый момент. И сразу забили. Ребров со штрафного сделал подачу во вратарскую площадку, Шевченко ногой перебросил через защитника россиян Ковтуна. Мяч полетел на дальнюю штангу, где донеччанин Сергей Попов пробил головой точно в угол ворот России - 1:0.

На 20-й минуте опасно пробил со штрафного Андрей Шевченко, и мяч просвистел над перекладиной. А еще через 5 мин. украинцы удвоили счет. Ващук перехватил мяч у своей штрафной, прошел с ним через все поле, отдал передачу на открытого Скаченко, а тот элегантно перебросил голкипера Харина - 2:0.

После игры российские болельщики составили эпиграмму

Во втором тайме Попов едва не довел счет до разгромного. Он пробросил мяч мимо двух защитников и пробил по диагонали в дальний угол. Выше ворот.

И здесь совершенно неожиданно россияне сократили отставание в счете. Мостовой и Колыванов разыграли штрафной, мяч прилетел точно на голову Варламову - 2:1.

Украина сразу отодвинула игру от своих ворот. На 74-минуте Ковтун неудачно отбросил мяч вратарю Харину. На перехват очертя голову бросился Сергей Ребров. Вратарь сбил киевского динамовца. Немецкий судья Мерк мгновенно выписал нарушителю красную карточку. Ребров забил пенальти другому голкиперу, Станиславу Черчесову - 3:1.

Уже после игры российские болельщики составили эпиграмму. Дело в том, что Дмитрий Харин в те времена упорно рекламировал шоколадные батончики Snickers. В рекламном тексте были такие слова: "И толстый-претолстый слой шоколада". Харину посвятили такие строки:

Стоит на воротах Дмитрий Харин.

Занят мыслью простой.

А хорошо ли арахис зажарен?

А будет ли толстым слой?

На 81-й минуте Сергей Ребров получил передачу от Калитвинцева и мощно пробил в перекладину. По большому счету, матч должен завершиться разгромом России, но получилось наоборот. Опять штрафной, снова нехитрый розыгрыш и Онопко с 2 метров делает разрыв минимальным - 3:2. И даже после этого россияне не бросились на штурм украинских ворот. Зато Дмитрулин с убойной позиции не попал в ворота.

Следующие два матча украинцы выиграли, а россияне проиграли. Особенно болезненным для подопечных Бышовца станет поражение в Рейкьявике от Исландии. Игра катилась к нулевой ничьей, но после подачи кого-то из исландцев на мяч прыгнул все тот же Ковтун и попал точно в угол своих ворот.

В том году российский защитник забил несколько голов в свои ворота. Дошло до того, что болельщики московского "Динамо" после проигрыша своей команды на всякий случай переспрашивали:

- Ковтун не забил?

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В 1999 году ситуация кардинально изменится. Украина будет терять очки, а Россия проведет блестящую серию из шести побед подряд. Все должно решиться в очной дуэли украинцев и русских 9 октября 1999 в Москве. Украина удержала ничью - 1:1 и заняла второе место в группе. Россияне остались третьими.