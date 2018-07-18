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среда, 18 июля 2018 10:16

Украина одолела Францию ​​на Евро-2018 среди 19-летних

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Украина одолела Францию ​​на Евро-2018 среди 19-летних
Украинцы с победы стартовали на Евро-2018. Фото: uefa.com

Сборная Украины U-19 начала путь в финальной части Евро-2018 с победы против Франции.

Первыми забили украинцы: на 13-й минуте после розыгрыша стандарта Цитаишвили, качнув защитника, пробил в ближний угол. 1:0. Через 10 минут французы отыгрались - точным выстрелом отметился Гуйтан.

На 65-й минуте Супряга заставил сфолить Сарра. Этот фол арбитр оценил прямой красной карточкой. Стало немного легче. Уже команда Александра Петракова начала диктовать противнику свои условия. На 83-й минуте должен был забивать Цитаишвили, но победный гол провел таки Булеца. На 86-й минуте стремительная контратака завершилась точным выстрелом полузащитника "Динамо"

В другом матче группы В Англия получила победу над Турцией 3:2.

Франция - Украина 1:2

Гол: Гитан 23 - Цитаишвили 13 Булеца 86

Франция: Диуф - Дембеле, Ньякате, Камара, Сарр (к), Нгьямба, Дьяби, Маолида (Гуйри, 75), Гитан, Пинтори (Адли, 46), Сумаре

Украина: Кучерук - Бондарь (к), Попов, Миколенко, Хахлев (Беляев, 90+1), Корниенко, Булеца (Ременюк, 89), Супряга, Дрышлюк, Конопля, Цитаишвили (Мусолитин, 90+4)

Предупреждение: Камара, 12 Сумаре, 62, Ньякате, 70 - Бондарь, 27

Удаление: Сарр 64, фол последней надежды

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Следующий поединок подопечные Александра Петракова проведут как раз против англичан (20 июля).

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