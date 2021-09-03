Украина одержала 23-е "золото" на Параолимпиаде

Денис Остапченко одержал в Токио три медали. Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 20-летний Денис Остапченко получил золотую награду на Параолимпиаде в Токио.

Остапченко победил в плавании вольным стилем на 200 м. Украинец показал результат 3.21.62.

Ранее на Параолимпиаде в Токио Денис выиграл "серебро" и "бронзу".

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Мексиканцы Диего Диаз и Хесус Эрнандес заняли второе и третье место соответственно.

В этом же заплыве участвовал украинец Сергей Паламарчук. Он показал восьмой результат.

В активе Украины 93 медали: 23 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете.

24 августа в столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. В Паралимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.