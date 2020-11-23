"Украина не заслуживает техническое поражение" - Шевченко о отмененном матче против Швейцарии

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отмену матча Лиги наций с Швейцарией.

"Рассмотрение в УЕФА? Мне сценарий еще неизвестен. Думаю, что будут рассматривать наши доводы. Они достаточно сильны. Наша сторона имеет все аргументы, чтобы доказать - как минимум, мы не заслуживаем техническое поражение. Я считаю, что все должна решить переигровка. Нам нужно сыграть этот матч и выяснить, какая команда сильнее и достойна остаться в элитном дивизионе.

Я однозначно могу сказать: мы полностью выполнили весь протокол. У нас было достаточное количество игроков, чтобы сыграть матч в тот день или на следующий. Нашей вины однозначно в этом нет. Комиссия будет разбираться, и она обязана вынести правильное решение. От этого будет зависеть будущее очень многих ситуаций. Даже не хочется представлять, что может быть.

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УЕФА определит для себя. Если есть дать для переигровки, это был бы лучший вариант. Этот матч должен быть сыгран с точки зрения фэйр-плей. В этом и заключается весь смысл. Если не будет места и времени для переигровки - механизмы, жребий. Но о техническом поражении той или иной команды речи не должно идти. Техническое поражение - это неправильно", - сказал Шевченко в эфире "Великого футбола".

Матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменили из-за запрета проведения матча главным врачом кантона Люцерн.