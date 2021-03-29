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понедельник, 29 марта 2021 16:35

Украина не увидит даже второго места – финские болельщики

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Украина не увидит даже второго места – финские болельщики
Финские болельщики ослеплены ничьей с Украиной. Фото: Reuters

Финские болельщики после матча с Украиной были рады, что удалось проявить характер на последних минутах и сыграть вничью. Но при этом считают, что против такого соперника можно было играть смелее. В ответной встрече нужно будет играть уже на победу, так как Украина не сильнее Финляндии. Она совсем не так опасна, как казалось после ничейного результата с Францией. Сообщает footboom.com

Pohjonen: "Посмотрите, что делали украинские защитники в этом матче. Они боялись одного-единственного Пукки! Наш форвард наводил на них страх, и они совершали смешные ошибки. Не знаю, как Украина обыгрывала Португалию или Испанию, потому что меня они совсем не впечатлили".

Saukko: "Мне кажется, никто так и не понял, почему Украина должна была выигрывать этот матч, как писали СМИ перед игрой. Даже Босния доставила нам больше проблем. Не буду говорить, что Украина – это плохая команда, но сегодня она ничем не удивила".

Eteenpain: "Зря Финляндия с таким уважением отнеслась к Украине. Эта сборная ничем нас не удивила и там нет звёздных игроков. Там даже нет футболистов уровня Пукки. Если бы играли против них так, как в последние 10 минут, то без проблем выиграли бы и фактически убрали бы одного из конкурентов за 2-е место".

Naillamennaan: "Жаль, что не удалось выиграть сегодня. Украина явно вышла на матч с ощущением, что они гранд мирового футбола и сейчас раскатают нас в стиле "Барселоны" или "Баварии". Но уже по ходу матча сами украинцы поняли, что переоценили свои силы и они не могут просто взять и забить нам 2-3 гола. По факту оказалось, что Украина – не более чем середняк. До уровня топ-сборных Европы им далеко. Пусть опускаются на землю. И Финляндия, и Босния, ничем не хуже вас".

По факту оказалось, что Украина – не более, чем середняк. До уровня топ-сборных Европы им далеко

Avaruutta: "Говорил до матча, и повторю свои слова: Финляндия сильнее Украины. У нас более опытный и умный тренер. У нас лучше командная игра, есть высококлассные игроки. Просто нашим игрокам не хватает менталитета победителей. Долгое время футбол в нашей стране был на задворках, и никто серьёзно не относился к "Совам". Чем больше будет таких матчей, как сегодня, тем быстрее наши футболисты поймут, что они ничем не уступают многим другим командам.

Epaileva: "Дома нужно будет выигрывать в Украины. Иначе вряд ли получится занять 2-е место в этой группе. Не знаю, почему до матча все рассказывали о том, какой это сильный соперник. Я так и не увидел в этой Украине ничего особенного. По своему потенциалу Финляндия явно сильнее украинцев и боснийцев. Сильно расстроюсь, если мы их пропустим вперёд по итогам отборочного турнира".

Vastaaja: "Пукки - самый недооцененный нападающий в Европе на данный момент. Совершенно сумасшедший игрок! Не понимаю, почему он не играет за какой-то большой европейский клуб? 3 гола в 2 матчах за сборную – разве это не показатель его высочайшего уровня? Скоро Пукки побьёт рекорд великого Литманена. Осталось забить всего 3 гола. Наверняка, это произойдёт уже в этом году".

Aimankaki: "Украина – сильно переоценённая команда. Все рассказывали после жеребьёвки, что украинцы будут бороться с Францией за первое место в группе и случайная ничья в Париже ещё больше заставила всех в это поверить. На самом деле не думаю, что они даже 2-е место займут. Все уже поняли, что Финляндия не хуже Украины. Лучше ли? Это покажет время. Но точно можно сказать, что после нашей встречи 4 года назад многое изменилось".

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Сборная Украины не смогла выиграть в Финляндии в матче отбора к кубку мира - 1:1. Наша команда пропустила решающий гол на 89-й мин.

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