Украина назвала состав на первую гонку Чемпионата мира по биатлону

Участие дмитрия Пидручного в смешанной эстафете – под вопросом. Фото Биатлон ком юа.

Сегодня в 1-й день Чемпионата мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке состоится смешанная эстафета.

Украину представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Однако есть вероятность, что капитан мужской команды пропустит гонку по состоянию здоровья. Тогда его заменит Антон Дудченко. Сообщает "Трибуна".

Начало гонки – в 16:00.

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В этом сезоне на этапах Кубка мира награду выигрывала только Юлия Джима. Она была 2-й в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве.