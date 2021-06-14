Украина намного сильнее России – Михаил Боярский

Михаил Боярский является болельщиком "Зенита". Фото: ТАСС

Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о поражении Украины в матче с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.

"Кончено, Украина намного сильнее России. Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был загляденье. Я позавидовал, как играла Украина. Здорово.

Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – сказал Боярский.

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Сборные России и Украины неудачно начали финальную часть Евро. Россия проиграла в Петербурге Бельгии – 0:3. Украина в Амстердаме уступила Нидерландам – 2:3. Следующий матч наша команда сыграет против сборной Северной Македонии.