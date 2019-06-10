Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом

Сборная Украины в выездном матче сумела минимально обыграть команду Люксембурга.
Команда Андрея Шевченко пропустила в середине первого тайма, после того как Давид Тюрпель воспользовался ошибкой защитников.
Украина отыгралась в первой половины игры: Александр Зинченко отдал классную передачу на Виктора Цыганкова, который легко переиграл вратаря.
Уже в дополнительное время Руслан Малиновский навесил в штрафную, а Жерсон Родригес забил головой в в свои ворота.
Квалификация на чемпионат Европы 2020
Группа В. Второй тур. 25.03.2019
Люксембург. "Жози Бартель"
Люксембург - Украина 1: 2
Голы: Давид Тюрпель 34 - Цыганков 40, Родригеш 90 + 4 (автогол)
Украина: Пятов - Бутко (Александр Караваев 79, Виталий Буяльский 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Безус (Яремчук 64), Малиновский -Циганков, Коноплянка, Мораес
Голы: Давид Тюрпель 34 - Цыганков 40, Родригеш 90 + 4 (автогол)
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Матч Украина - Люксембург состоится 10 июня на "Арена - Львов" в 21 45.
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