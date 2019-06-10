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понедельник, 10 июня 2019 20:11

Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом

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Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом
Цыганков стал героем первой игры против Люксембурга.

Сборная Украины в выездном матче сумела минимально обыграть команду Люксембурга.

Команда Андрея Шевченко пропустила в середине первого тайма, после того как Давид Тюрпель воспользовался ошибкой защитников.

Украина отыгралась в первой половины игры: Александр Зинченко отдал классную передачу на Виктора Цыганкова, который легко переиграл вратаря.

Уже в дополнительное время Руслан Малиновский навесил в штрафную, а Жерсон Родригес забил головой в в свои ворота.

Квалификация на чемпионат Европы 2020

Группа В. Второй тур. 25.03.2019

Люксембург. "Жози Бартель"

Люксембург - Украина 1: 2

Голы: Давид Тюрпель 34 - Цыганков 40, Родригеш 90 + 4 (автогол)

Украина: Пятов - Бутко (Александр Караваев 79, Виталий Буяльский 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Безус (Яремчук 64), Малиновский -Циганков, Коноплянка, Мораес

Голы: Давид Тюрпель 34 - Цыганков 40, Родригеш 90 + 4 (автогол)

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Матч Украина - Люксембург состоится 10 июня на "Арена - Львов" в 21 45.

https://sportarena.com
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Дата
10
июня

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