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понедельник, 10 июня 2019 23:59

Украина минимально обыграла Лксембург

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Украина минимально обыграла Лксембург
Яремчук отличился во втором матче подряд

Сборная Украины одолела во Львове сборную Люксембурга - 1:0 и продолжает возглавлять группу "В". У нашей команды - 10 зачетных баллов.

Украина начала очень уверенно. Уже на 6 минуте сработала "бельгийская" связка. Руслан Малиновский ушел финтом от защитников и подал точно на голову Яремчуку. Роман пробил точно - 1:0.

Еще через 2 минуты Степаненко бил головой после подачи углового, но попал в штангу. На этом атакующий порыв украинский кончился. Люксембург постепенно выровнял игру и у него начали появляться опасные моменты.

Сначала гости огрызались редкими контратаками, а ближе к концу имели две стопроцентные возможности. Сначала Янс вышел под острым углом один на один с Пятовым, но Андрей парировал удар. Впоследствии Мартинс таки забил после подачи со штрафного, но судья зафиксировал офсайд.

Счет в первом тайме отражал ход событий на поле. В Украине совсем незаметным был герой первой встречи Виктор Цыганков.

Во втором тайме Цыганков начал с нескольких опасных ударов. Люксембург отвечал атакой на атаку. На 57 минуте судья придумал штрафной в наши ворота после того, как Миколенко в чистом подкате отобрал мяч и форварда гостей. Гости провели серию опасных навесов и атак. Однажды Пятов парировал опасный удар со штрафного. Андрей отразил мяч в нижнем углу.

Украина пыталась отвечать атаками, самой опасной из которых была левым флангом с участием Коноплянки. Однако Евгений сблизился с вратарем и потерял возможность отдать острую передачу.

Украинцы довели дело до победы - 1:0, но игра была далеко не такой, как с Сербией.

Гол:
1: 0 - 6 Яремчук.


Украина - Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Люксембург - Морис, Янс, Да Граса, Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).

предупреждения:
Тилль (29), да Мота (30), Родригес (51), Миколенко (56), Караваев (67), Зинченко (81), Тилль (90).

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В параллельном матче нашей группы Сербия обыграла Литву - 4:1

Автор: Юрий СТРИГУН
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