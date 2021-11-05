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пятница, 05 ноября 2021 12:00

Украина хочет провести Евро-2025

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Украина хочет провести Евро-2025
Действующим победителем Евро среди женщин является сборная Нидерландов. Фото: Uefa.com

Украинская ассоциация футбола подала заявку в УЕФА на проведение женского Евро-2025 по футболу.

Украина подала совместную заявку с Францией, Польшей и Швейцарией. Конкуренты - Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция, сообщает "Спорт арена".

Исполком УЕФА определит победителя в декабре 2022 года.

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Претендентам на проведение европейского первенства рекомендовали предоставить восемь стадионов четвертой категории вместимостью от 15 тыс.

В 2022-м чемпионат Европы по футболу среди женщин примет Англия.

Украина с Польшей проводили Евро-2012 среди мужчин. В Украине Киев, Донецк, Харьков и Львов принимали матчи турнира.
В 2018 году Украина принимала финал женской Лиги чемпионов - в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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