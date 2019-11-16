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суббота, 16 ноября 2019 18:47

"Украина хочет попасть в список сеянных на Евро" – шевченко

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&quot;Украина хочет попасть в список сеянных на Евро&quot; – шевченко
Андрей Шевченко еще не проигрывал в этом отборе

17-го ноября сборная Украины завершит отбор Евро-2020 выездным матчем против Сербии. Перед игрой с журналистами пообщался наставник Андрей Шевченко. Об этом сообщает sport.ua

"У всех все нормально, все готовятся. У Коноплянки была температура, но уже все нормально. Будет тренироваться.

Для нас важный матч, потому что с точки зрения жеребьевки нам важно быть сеяными. И для этого нужно сыграть хорошо.

Однозначно нам не будет хватать наших фанов. Думаю, была договоренность между федерациями. Если есть конфликты, то их нужно тушить. Но нашу сборную ждет важный матч, и мы с уважением относимся к сборной Сербии".

Я не думаю, что можно говорить о мести за 0:5. Во Львове у нас была мотивация победить, и мы это сделали. Не всегда счет отображает суть игры. Но нам тоже важно заработать очки, мы думаем о жеребьевке. Сербы же продолжают бороться за 2-е место и выход на Евро.

Еще достаточно времени до Евро, многое может измениться. Сейчас я не вижу смысла думать о стратегии. Нужно хотя бы дождаться жеребьевки. Однозначно у нас будут контрольные матчи до Евро, и у игроков, в том числе молодых, будут шансы показать себя".

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Украина уже вышла на Евро-2020, но еще нужно попасть в список сеяных. Для этого следует набрать 1 пункт. Матч с Сербией начнется завтра, 17 ноября, в 16:00.

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Дата
16
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